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محمد بن سلمان: لدى الهند والسعودية فرص استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار

مال وأعمال

محمد بن سلمان: لدى الهند والسعودية فرص استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار
Reuters
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
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أعرب ولي العهد السعودي عن أمله في أن تسهم الاستثمارات مع الهند في توفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار بين البلدين خلال السنتين المقبلتين.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الأربعاء: "حققنا عوائد كبيرة في استثماراتنا مع الهند في السنوات الماضية".

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وشدد محمد بن سلمان على أن السعودية ليست بلدا يبيع النفط  فقط، بل يستثمر فيه في خطوة تهدف لزيادة الاستثمارات الهندية في الاقتصاد السعودي.

وقبل المؤتمر الصحفي، شهد بن سلمان ومودي توقيع اتفاقات تعاون بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والإسكان، إلى جانب اتفاق لتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل الثلاثاء إلى الهند، على رأس وفد رفيع المستوى يضم رجال أعمال ومسؤولين سعوديين قادما من باكستان.

المصدر: وكالات

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