محمد بن سلمان: لدى الهند والسعودية فرص استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار

أعرب ولي العهد السعودي عن أمله في أن تسهم الاستثمارات مع الهند في توفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار بين البلدين خلال السنتين المقبلتين.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الأربعاء: "حققنا عوائد كبيرة في استثماراتنا مع الهند في السنوات الماضية".

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وشدد محمد بن سلمان على أن السعودية ليست بلدا يبيع النفط فقط، بل يستثمر فيه في خطوة تهدف لزيادة الاستثمارات الهندية في الاقتصاد السعودي.

وقبل المؤتمر الصحفي، شهد بن سلمان ومودي توقيع اتفاقات تعاون بين البلدين في مجالات التجارة والسياحة والإسكان، إلى جانب اتفاق لتعزيز الاستثمارات المشتركة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل الثلاثاء إلى الهند، على رأس وفد رفيع المستوى يضم رجال أعمال ومسؤولين سعوديين قادما من باكستان.

المصدر: وكالات