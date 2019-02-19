استئناف المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية

أعلن البيت الأبيض مساء الاثنين أن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستستأنف الثلاثاء في واشنطن بهدف التوصل لاتفاق يوقف حرب الرسوم الجمركية الدائرة بين البلدين.

وذكرت الرئاسة الأمريكية أن المفاوضات ستستأنف على مستوى مساعدي الوزراء قبل أن تجرى الخميس على مستوى الوزراء.

واختتم الجانبان جولة محادثات مكثّفة الأسبوع الماضي في بكين، واتفقا على استئنافها هذا الأسبوع في واشنطن.

وعقب جولة المفاوضات الأخيرة بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائلا في إمكانية وضع حد للحرب التجارية التي يقودها ضد بكين، مشيرا إلى إمكانية تمديد المهلة التي حدّدها لبكين للتوصّل إلى اتفاق والتي تنتهي في الأول من مارس، قبل فرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية.

وفي ديسمبر 2018 علّق ترامب لثلاثة أشهر قراره زيادة الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، من 10 بالمئة حاليا إلى 25 بالمئة لإفساح المجال أمام المفاوضات.

إقرأ المزيد

ومن أبرز المطالب الأمريكية لبكين التوقف عن مطالبة الشركات الأجنبية بنقل التكنولوجيا لشركاتها بشكل قسري كشرط للعمل في الصين، واحترام حقوق الملكية الفكرية، ووضع حدّ لقرصنة المعلومات، ورفع الحواجز غير الجمركية، إضافة إلى خفض العجز التجاري الكبير بين البلدين.

وعرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأمريكية، لكنها من المتوقّع أن تعارض المطلب الأمريكي بإدخال تعديلات كبيرة على سياساتها الصناعية مثل خفض الدعم الحكومي.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ بعد جولة المفاوضات هذه "لكي يحلا المشاكل العالقة وجها لوجه".

المصدر: أ ف ب