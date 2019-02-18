محمد بن زايد آل نهيان خلف مقود ليموزين الكرملين

نشر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان صورا للزيارة التي قام بها لجناح شركة "آوروس" الروسية للسيارات في معرض "آيدكس"، وظهر في إحدى الصور خلف مقود هذه السيارة الفخمة.

وتعرض الشركة الروسية في جناحها بمعرض "آيدكس" الدولي 2019 في أبوظبي سيارة "آوروس" الجديدة بنسختها التجارية عن ليموزين الكرملين، لتكون الإمارات بذلك أول بلد أجنبي تعرض فيه هذه السيارة الرئاسية الروسية.

محمد بن زايد يقوم بجولة في معرض "آيدكس" اطلع خلالها على المشاركات الدولية وأهم ابتكاراتها في الصناعة الدفاعية والعسكرية pic.twitter.com/El69vhINTb — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 18, 2019

ويعد ولي عهد أبوظبي أول زعيم عربي يجلس خلف مقود سيارة "آوروس"، النسخة التجارية عن ليموزين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما حظيت السيارة باهتمام حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أطلع على سيارة "آوروس" في المعرض.

يشار إلى أن "آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج"، أو "الموكب" لتصميم وإنتاج سلسلة كاملة من السيارات الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين تشمل الليموزين، والسيارات العادية وذات الدفع الرباعي إضافة إلى الحافلات الصغيرة الفاخرة.

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

المصدر: وكالات