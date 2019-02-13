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المعارضة الفنزويلية تعين مديرا من طرفها لشركة النفط الفنزويلية

مال وأعمال

المعارضة الفنزويلية تعين مديرا من طرفها لشركة النفط الفنزويلية
Reuters Carlos Garcia Rawlins
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أعلن البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة عن تعيين ممثلين عنه لإدارة شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA وشركة "سيتغو" التابعة لها والعاملة في الولايات المتحدة.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، أعلنت المعارضة عن تعيين 5 أشخاص أعضاء في مجلس إدارة PDVSA و6 آخرين في مجلس إدارة "سيتغو" بشكل مؤقت.

وكانت التقارير الإعلامية السابقة تشير إلى أن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو يعتزم تعيين مدراء جدد للشركتين المذكورتين من الفنزويليين المقيمين في الولايات المتحدة والأمريكيين.

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وتسعى المعارضة الفنزويلية من خلال هذه الخطوة إلى السيطرة على شركة النفط الفنزويلية الكبرى.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد حذر من محاولات الاستيلاء على PDVSA و"سيتغو" بصورة غير شرعية، مؤكدا أن السلطات الفنزويلية ستفتح تحقيقات مع من يحاول القيام بذلك.

المصدر: وكالات

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