ملياردير مصري: لن أستثمر في السعودية لهذا السبب

قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إنه لن يستثمر في السعودية لأسباب متعلقة بعدم ثقته في قوانين المملكة ومخاوفه بشأن حقوق الإنسان هناك.

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وأضاف ساويرس أمس الثلاثاء أثناء مقابلة مع قناة "CNBC" على هامش مشاركته في مؤتمر اقتصادي بأبو ظبي: "أستطيع أن أستثمر في أي مكان في العالم، فلماذا أذهب إلى مكان لست مقتنعا بوجود سيادة القانون والنظام فيه. ولا توجد هناك ديمقراطية حقيقية، ولا يكون الناس أحرارا".

وتابع: "أعتقد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي يجب أن يكونا على نفس الخط، ويجب أن يكوّنا مكانا مريحا"، موضحا أن الرياض بحاجة إلى "التقدم بشكل مباشرة في مجال حقوق الإنسان".

وخضعت المملكة لتدقيق مكثف في الأشهر الأخيرة في مجال العدالة وحقوق الإنسان، خاصة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده باسطنبول في أكتوبر الماضي .

المصدر: قناة "CNBC"