صحيفة: Brexit غير منظم قد يؤدي لنتائج كارثية لألمانيا

نقلت صحيفة "فيلت أم سونتاج" عن بيانات معهد الأبحاث الاقتصادية بمدينة هالي الألمانية، أن خروج بريطانيا غير المنظم من الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي لخسارة ألمانيا أكثر من 100 ألف وظيفة.

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وقالت الصحيفة اليوم الأحد:"سيكون تأثير خروج بريطانيا قاسيا على العمالة والتشغيل في ألمانيا، وبشكل خاص في مجال صناعة السيارات".

وأضافت إن خفض الوظائف في هذه الحالة يهدد بشكل كبير موظفي فولكسفاغن وبي إم دبليو في فولفسبورج ودينغولفينغ-لانداو السفلى وبافاريا.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تحدث تخفيضات هائلة في مقاطعة بوبلينغن Böblingen، حيث توجد شركات التكنولوجيا الكبرى مثل IBM و Siemens ، وكذلك شركات صناعة السيارات.

وقد يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشدة أيضا على العمالة في جنوب ويستفاليا، حيث يوجد العديد من شركات التصدير التي تعمل على المستوى المتوسط.

ويجب على المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، ولكن حتى الآن لم يتم التصديق على مسودة الاتفاق الحالي حول "الطلاق" ولم يحظ بدعم كاف من البرلمانيين البريطانيين.

كما أن الاتحاد الأوروبي، يرفض من جانبه إعادة النظر بمشروع هذا الاتفاق. وفي هذه الحالة، من الممكن تأجيل موعد Brexit.

المصدر: نوفوستي