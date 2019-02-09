إيران تتفوق على تركيا بحجم الصادرات إلى العراق عام 2018

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، أن الصادرات من الجمهورية الإسلامية إلى العراق خلال عام 2018 فاقت حجم ما تم توريده إلى ذلك البلد العربي من تركيا.

وأوضح الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، في تصريح لوكالة "فارس"، أن حجم الصادرات من إيران إلى العراق في 2019 لامس 8 مليارات و750 مليون دولار.

وبين حسني أن معدل الصادرات الإيرانية إلى العراق يبلغ نحو 750 مليون دولار شهريا ويشهد أحيانا ارتفاعا إلى 900 مليون وانخفاضا إلى 510 ملايين دولار في أشهر أخرى.

وأضاف المسؤول: "تركيا صدرت سلعا إلى العراق بقيمة 8300 مليون دولار في عام 2017 لكن حجم صادراتها انخفض خلال العام الماضي إلى 7350 مليون دولار فيما بلغ حجم الصادرات الإيرانية 8750 مليون دولار وبذلك أخذت محلها".

المصدر: فارس