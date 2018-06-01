يعود منتخب "نسور قرطاج" لإطلالة دولية خامسة في تاريخه، والأولى منذ مونديال ألمانيا 2006.



بدأت رحلة منتخب تونس في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، يوم الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عندما حل ضيفا على نظيره الموريتاني، وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد. وجدد فوزه عليه بعد أربعة أيام من ذلك أيضا، وبالنتيجة ذاتها، ليبلغ المرحلة النهائية من التصفيات.



ولعب منتخب "نسور قرطاج"، ضمن المجموعة الأولى للمرحلة "الحاسمة" النهائية من التصفيات الإفريقية، إلى جانب كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيا وغينيا.



وتصدر تونس قائمة المجموعة، برصيد 14 نقطة، حصدتها من أربعة انتصارات، وتعادلين، من دون أن تتعرض لأي خسارة، وأحرز التونسيون 10 أهداف، مقابل 4 أهداف دخلت مرماهم.



- وفيما يلي نتائج تونس في المرحلة "الحاسمة" النهائية لتصفيات إفريقية المؤهلة إلى مونديال روسيا:

تونس – غينيا (2-0) ليبيا – تونس (0-1) تونس – جمهورية الكونغو (2-1) جمهورية الكونغو – تونس (2-2) غينيا – تونس (1-3) تونس – ليبيا (0-0).